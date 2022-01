Duldungspflichtige Covid-19-Impfung bei der Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.01.2022 (hib 2/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Aufnahme der Covid-19-Impfung in die Liste duldungspflichtiger Impfungen für Soldaten der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (20/295) möchte sie erfahren, wie viele Soldaten bislang aufgrund einer Covid-19-Impfung länger als einen Tag ausgefallen sind und vom Dienst befreit wurden. Zudem möchte sie wissen, was nach Auffassung der Bundesregierung der Unterschied zwischen einer Impfpflicht und der Duldungspflicht für Soldaten ist und welche Disziplinarmaßnahmen vorgesehen sind, wenn Soldaten die Impfung verweigern.