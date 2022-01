Anfrage zu Impfstoffmangel

Gesundheit/Kleine Anfrage - 05.01.2022 (hib 2/2022)

Berlin: (hib/PK) Der Impfstoffmangel in Deutschland in der Coronakrise ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/346) der Linksfraktion. Die Impfkampagne gerate immer wieder durch organisatorische und politische Entscheidungen ins Stocken, heißt es. Die Abgeordneten wollen wissen, wie viele Impfstoffdosen die Bundesregierung in der Corona-Pandemie über die Hersteller erworben hat und welcher Impfstoff wann und in welcher Menge geliefert werden soll.