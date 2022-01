Mobilfunkausbauziele für die Frequenzvergabe

Digitales/Kleine Anfrage - 06.01.2022 (hib 3/2022)

Berlin: (hib/LBR) Mit der Festlegung zukunfstauglicher Mobilfunkausbauziele für die Frequenzvergabe in den Jahren 2022 und 2023 befasst sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/347). Darin wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung wissen, ob entlang der Bundesautobahnen und ICE-Strecken durchgängig bei jedem der drei Netzbetreiber Sprachtelefonie und eine mobile Datennutzung während der Auto- oder Bahnfahrt möglich sind beziehungsweise an wie vielen Kilometern dies nicht möglich ist. Weiter interessiert sich die Fraktion für die Versorgung mittels 4G- und 5G-Datenkommunikation.