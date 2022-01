Politisch motivierte Gewaltdelikte im Jahr 2021

Inneres und Heimat/Antwort - 06.01.2022 (hib 4/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten in Deutschland in den Monaten Januar bis September 2021 beläuft sich auf insgesamt 2.471. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/356) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/302) hervor. Den Angaben zufolge gab es in diesem Zeitraum 836 politisch links motivierte Gewaltdelikte, die Mehrzahl Köperverletzungen und Widerstandsdelikte, sowie 715 politisch rechts motivierte Gewaltdelikte, die Mehrzahl Körperverletzungen. 94 Gewaltdelikte seien dem Phänomenbereich „Ausländische Ideologie“ und 40 dem Bereich „Religiöse Ideologie“ zuzuordnen, weitere 786 seien nicht zuzuordnen.

Im gesamten Jahr 2020 wurden nach Angaben der Regierung 3.365 Taten aus diesem Kriminalitätsbereich verzeichnet, im Jahr 2019 waren es 2.832.