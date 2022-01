Interparlamentarische Konferenz zur Corona-Krise

Europa/Unterrichtung - 07.01.2022 (hib 5/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die 17. Tagung der Interparlamentarischen Konferenz über Stabilität, wirtschaftspolitische Koordinierung und Steuerung in der Europäischen Union am 28. September 2021 in Ljubljana (Slowenien) hat sich schwerpunktmäßig mit der Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, der Einführung neuer EU-Eigenmittel und der Umsetzung des europäischen Wiederaufbaufonds Next Generation EU befasst. Das geht aus einer Unterrichtung (20/260) der Delegation des Deutschen Bundestages hervor.