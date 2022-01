CDU/CSU erkundigt sich nach Wolfspopulation in Deutschland

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 10.01.2022 (hib 6/2022)

Berlin: (hib/SAS) Die CDU/CSU-Fraktion verlangt von der Bundesregierung Auskunft über die Wolfspopulation in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (20/344) will sie unter anderem erfahren, wie viele Wolfsrudel, Wolfspaare sowie sesshafte Einzelwölfe aktuell im Bundesgebiet leben und wie sich die Population in den Jahren 2010 bis 2021 in den einzelnen Bundesländern sowie im selben Zeitraum in den EU-Mitgliedstaaten entwickelt hat.

Weitere Fragen der Fraktion zielen auf die Zahl der Wolfsrisse sowie der Wolfsentnahmen in den Jahren 2010 bis 2021 in Deutschland sowie in anderen EU-Staaten. Darüber hinaus wollen die Abgeordneten wissen, wie hoch die Kosten der Wolfsschutzmaßnahmen seit 2010 waren und wie viele Weidetierhalter bis 2020 aufgrund von Wolfsrissen gezwungen waren, ihre Tätigkeit aufzugeben oder ihre Tiere hauptsächlich im Stall zu halten.