Wanderwitz übernimmt Vizevorsitz im Kulturausschuss

Kultur und Medien/Ausschuss - 12.01.2022 (hib 14/2022)

Berlin: (hib/AW) Marco Wanderwitz (CDU) ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien. Der Ausschuss wählte den Unionsabgeordneten aus Sachsen am Mittwoch mit 16 Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme. Dem Bundestag gehört der 46-jährige Abgeordnete seit 2002 an. Er war in der 18. Legislaturperiode (2013-2017) bereits Mitglied im Kulturausschuss und außerdem kulturpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. In der vergangenen Legislaturperiode war er Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.

Geleitet wird der 19-köpfige Kulturausschuss von der SPD-Abgeordneten Katrin Budde. Die SPD-Fraktion ist im Ausschuss mit sechs Parlamentariern vertreten, die CDU/CSU-Fraktion mit fünf, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit drei, die FDP- und die AfD-Fraktion mit jeweils zwei und die Linksfraktion mit einem Parlamentarier.