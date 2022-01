Anna Kassautzki (SPD) Vize-Vorsitzende im Digitalausschuss

Digitales/Ausschuss - 12.01.2022 (hib 14/2022)

Berlin: (hib/LBR) Anna Kassautzki (SPD) ist stellvertretende Vorsitzende des Digitalausschusses in der 20. Wahlperiode. Die 27-jährige Sozialdemokratin wurde am Mittwoch in geheimer Abstimmung mit 29 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gewählt. Die Staatswissenschaftlerin gehört dem Bundestag seit dieser Wahlperiode für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern Greifswald I an.

Kassautzki vertritt künftig die Grünen-Abgeordnete Tabea Rößner, die bereits im Dezember zur Vorsitzenden bestimmt wurde. Dem Digitalausschuss gehören 34 Mitglieder an.