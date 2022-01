Norbert Altenkamp (CDU) übernimmt Vize-Vorsitz

Menschenrechte/Ausschuss - 12.01.2022 (hib 15/2022)

Berlin: (hib/SAS) Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag in geheimer Wahl den CDU-Abgeordneten Norbert Altenkamp zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Auf den Diplom-Volkswirt, der seit 2017 den Main-Taunus-Kreis im Bundestag vertritt, entfielen 17 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme.

Altenkamp vertritt künftig Renata Alt (FDP), die bereits im Dezember zur Ausschussvorsitzenden gewählt wurde. Dem Menschenrechtsausschuss gehören 19 Abgeordnete an.