AfD thematisiert Probleme im Schienengüterverkehr

Verkehr/Kleine Anfrage - 13.01.2022 (hib 16/2022)

Berlin: (hib/HAU) Probleme im grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/382). Die Abgeordneten sprechen in der Vorlage von starken Störungen des grenzüberschreitenden Schienengüterverkehrs und wollen unter anderem wissen, ob der Bundesregierung Klagen ausländischer Schienengüterverkehrsunternehmen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Schieneninfrastruktur bekannt sind. Gefragt wird auch, an welchen Stellen im Schienennetz der DB Netz AG der Schienengüterverkehr derzeit stark beeinträchtigt beziehungsweise zum Erliegen gekommen ist.