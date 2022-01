AfD fragt nach Grundrentenzuschlag

Berlin: (hib/STO) Mit dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Grundrentengesetz befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/379). Darin führt die Fraktion aus, dass die Grundrente als Zuschlag zur regulären Rente gezahlt werde, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nach dem Grundrentengesetz vorliegen. Wissen will sie, bei wie vielen Personen die Anspruchsberechtigung auf den Grundrentenzuschlag bereits überprüft wurde. Auch erkundigt sie sich unter anderem danach, an wie viele Personen dieser Zuschlag bereits ausgezahlt wird.