Künftige Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 18.01.2022 (hib 21/2022)

Berlin: (hib/JOH) Nach den zukünftigen Schwerpunkten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/384). Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, in welchen Bereichen die Bundesregierung den größten politischen Handlungsbedarf sieht, um die Agenda 2030 der Vereinten Nationen erfolgreich umzusetzen. Weitere Fragen beschäftigen sich mit der Rolle der Themen Flucht und Migration, Geschlechtergerechtigkeit sowie Energiegewinnung in Entwicklungs- und Schwellenländern bei der politischen Schwerpunktsetzung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.