AfD fragt nach Restitution von Kulturgütern

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 19.01.2022 (hib 22/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Restitution von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten. In einer Kleinen Anfrage (20/381) möchte sie wissen, ob sich die Bundesregierung von der Rückgabe von Kulturgütern an afrikanischen Staaten einen Image-Gewinn für Deutschland erhofft. Zudem will sie erfahren, ob ein Zusammenhang zwischen der gestiegenen Anzahl von Restitutionswünschen seitens afrikanischer Staaten und der zunehmenden Präsenz Chinas auf dem afrikanischen Kontinent besteht.