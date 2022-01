Linke fragt nach Luftkampfübung in Israel

Verteidigung/Kleine Anfrage - 19.01.2022 (hib 22/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Teilnahme der Luftwaffe an der Luftkampfübung „Blue Flag“ in Israel im Oktober 2021. In einer Kleinen Anfrage (20/363) will sie unter anderem wissen, welches der teilnehmenden Flugzeuge im Rahmen der Übung mit einer deutschen und einer israelischen Flagge gekennzeichnet war und welche der Flüge auch über dem Westjordanland stattfanden. Zudem möchte sie erfahren, ob die Bundesregierung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde über die Flüge über dem Westjordanland gesprochen hat.