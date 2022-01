Fragen der Linken zu multinationalen Manövern

Verteidigung/Kleine Anfrage - 19.01.2022 (hib 22/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke will über die Teilnahme der Bundeswehr an multinationalen Manövern informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/436) möchte sie wissen, wie viele deutsche Soldaten 2021 mit welchen Hauptwaffensystemen an multinationalen Manövern teilgenommen haben und welche Gesamtkosten dadurch entstanden sind. Zudem fragt sie nach den Szenarien der Manöver.