Gewaltdelikte mit Messern thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.01.2022 (hib 23/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern durch die Bundespolizei thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/434). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche möglichen Aufschlüsselungsparameter der Bundesregierung seit Juli 2018 bis Ende 2021 grundsätzlich in Bezug auf Gewaltdelikte vorliegen, die unter Einsatz von Messern begangen worden sind. Auch will sie unter anderem erfahren, wie sich diese Gewaltdelikte seit Juli 2018 bis Ende 2021 jeweils nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln.