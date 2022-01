Neun Schutzeinrichtungen für gewaltbetroffene Männer

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 20.01.2022 (hib 24/2022)

Berlin: (hib/AW) Nach Kenntnis der Bundesregierung existieren derzeit bundesweit neun Einrichtungen mit 29 Plätzen für Männer und ihre Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/366) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/294) hervor. Die Einrichtungen befinden sich in Augsburg, Dresden, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Nürnberg, Oldenburg, Plauen und Stuttgart. Weitere Einrichtungen seien in Planung. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Einrichtung und die finanzielle Absicherung von Unterstützungsangeboten für gewaltbetroffene Frauen und Männer in erster Linie in der Verantwortung der Bundesländer liegt. Die vom Bundesfamilienministerium geförderte Fach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) biete interessierten Trägern, Kommunen und Ländern Beratung und Unterstützung an.