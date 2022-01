Fast 300.000 Menschen waren Ende November in Asylverfahren

Inneres und Heimat/Antwort - 20.01.2022 (hib 24/2022)

Berlin: (hib/STO) Ende November vergangenen Jahres haben sich ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) laut Bundesregierung 291.787 ausreisepflichtige Personen in Deutschland aufgehalten. 242.097 ausreisepflichtige Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt laut AZR mit einer Duldung in der Bundesrepublik auf, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/443) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/306) weiter hervorgeht. Danach befanden sich zum Stichtag 30. November 2021 dem AZR zufolge 297.973 Personen in einem laufenden Asylverfahren,