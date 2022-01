Vize-Posten im Bau-Ausschuss weiter vakant

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Ausschuss - 26.01.2022 (hib 30/2022)

Berlin: (hib/NKI) Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen ist weiter ohne stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitglieder des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen haben am Mittwochvormittag in geheimer Wahl gegen den AfD-Politiker Marc Bernhard gestimmt. Von insgesamt 23 Stimmen erhielt Bernhard vier Ja-Stimmen und 19-Nein-Stimmen. Die AfD-Fraktion will in einer der nächsten Sitzungen einen neuen Kandidatenvorschlag machen.