Entlastung des Pflegepersonals angestrebt

Gesundheit/Antwort - 28.01.2022 (hib 36/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung will über bereits beschlossene Reformen hinaus weitere Verbesserungen für die Situation von Pflegekräften in Krankenhäusern erreichen. Durch Gesetzgebungsinitiativen solle ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des Pflegepersonals geleistet werden, heißt es in der Antwort (20/477) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/377) der AfD-Fraktion.

Allerdings liege die Personalausstattung letztlich in der Verantwortung der Krankenhausträger. Im Rahmen ihrer Organisationshoheit obliege es den Krankenhausträgern, eine dem Versorgungsauftrag angemessene Personalausstattung sicherzustellen.