Neue Medikamente gegen schwere Corona-Verläufe

Gesundheit/Kleine Anfrage - 01.02.2022 (hib 39/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach neuen Medikamenten gegen das COVID-19-Virus zur Senkung des Risikos für schwere Erkrankungsverläufe erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/471). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, welche dieser Medikamente sie in welchen Umfängen bestellt hat und mit welchen Herstellern sie derzeit in Verhandlungen steht. Außerdem interessiert die Fragesteller, ob die neuen Medikamente Auswirkungen auf die Beurteilung der geplanten Einführung einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht haben werden.