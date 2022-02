AfD thematisiert Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 01.02.2022 (hib 39/2022)

Berlin: (hib/NKI) Mit dem sogenannten Höfesterben in der Landwirtschaft befasst sich die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (20/472). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie viele landwirtschaftliche Betriebe in den vergangenen 20 Jahren aufgegeben haben und wie hoch die Zahl der Höfe ist, die als Familienbetriebe im Haupt- oder im Nebenerwerb geführt werden. Außerdem erkundigen sich die Abgeordneten, „wie sich die durchschnittliche Fläche landwirtschaftlicher Betriebe“ seit 2002 entwickelt hat.