Entwicklung des Steuervollzugs

Finanzen/Kleine Anfrage - 03.02.2022 (hib 41/2022)

Berlin: (hib/HLE) Nach der Entwicklung des Steuervollzugs fragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/535). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie sich der Personalbestand in den Finanzbehörden in Deutschland seit 2010 entwickelt hat, und wissen, wie viele Stellen nicht besetzt sind. Auch wird nach der Personalsituation bei der Steuerfahndung und den finanziellen Ergebnissen von Betriebsprüfungen gefragt.