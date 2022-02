Einsätze der Bundespolizei in den Bundesländern

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 03.02.2022 (hib 41/2022)

Berlin: (hib/STO) Um Einsätze der Bundespolizei in den Bundesländern geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/562). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Einsätze der Bundespolizei in den Ländern außer bei Sportveranstaltungen seit Anfang Januar 2019 durchgeführt wurden. Auch will sie unter anderem wissen,wie viele Bundesbeamte bei diesen Einsätzen bis Ende Januar 2022 verletzt wurden.