Einbehaltung von Lohnsteuern

Finanzen/Kleine Anfrage - 04.02.2022 (hib 42/2022)

Berlin: (hib/HLE) Ob der Staat in bestimmten Fällen zu viel Lohnsteuer einbehält, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/561) erfahren. Wie die Abgeordneten schreiben, sind Beschäftigte in Deutschland unter den Voraussetzungen des Paragraphs 46 des Einkommensteuergesetzes von der Pflicht zur Einkommensteuerveranlagung befreit. Bis zu 60 Prozent der optionsberechtigten Steuerpflichtigen würden auf eine Veranlagung verzichten, heißt in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage unter Berufung auf einen Wirtschaftsdienst. Durch die dadurch zu viel einbehaltene Lohnsteuer habe der Fiskus zum Beispiel im Jahr 2014 949 Millionen Euro Mehreinnahmen erzielt. Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, ob sie angesichts des Effekts des Übereinbehalts von Lohnsteuer einen Korrekturbedarf sieht. Außerdem will die Fraktion wissen, ob es finanzpolitische Bestrebungen gibt, die automatische Veranlagung voranzutreiben.