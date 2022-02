Statistische Erfassung gewaltbereiter Islamisten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.02.2022 (hib 42/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will erfahren, ob die Bundesregierung Handlungsbedarf bezüglich der statistischen Erfassung gewaltbereiter Islamisten sieht. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/582) unter anderem danach, ob nach Auffassung der Bundesregierung „eine einheitliche Erfassung von Gewaltbereitschaft in allen Bereichen des Extremismus die Vergleichbarkeit erhöhen“ könnte.