Folgen der neuen Heizkostenverordnung

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 04.02.2022 (hib 43/2022)

Berlin: (hib/EMU) Zur Neufassung der Heizkostenverordnung, die am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist, hat die AfD-Fraktion einige Fragen an die Bundesregierung. In einer Kleinen Anfrage (20/558) wollen die Abgeordneten wissen, welche Verbände und Experten für die Ausarbeitung der Neufassung gehört wurden. Zudem fragt die AfD-Fraktion, welche Rückmeldungen jener Fachleute zur Annahme des Normenkontrollrates geführt hätten, die nun nötige Umrüstung von fernauslesbaren Messgeräten werde für Wohnungseigentümer kostenneutral erfolgen.