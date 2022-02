Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft am Standort Gera

Verkehr/Kleine Anfrage - 04.02.2022 (hib 43/2022)

Berlin: (hib/HAU) Welche Chancen die Bundesregierung in einer Ansiedlung des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft am Standort Gera (Thüringen) sieht, möchte die AfD-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (20/560) erkundigen sich die Abgeordneten auch nach Kontakten, die es in den Jahren 2020 und 2021 zwischen Mitgliedern und Mitarbeitern der Bundesregierung und Mitgliedern und Mitarbeitern der Thüringer Landesregierung sowie gegebenenfalls des Geraer Oberbürgermeisters hinsichtlich der Ansiedlung einer Außenstelle in Gera gegeben hat.