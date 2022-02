Hauptsitz des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft

Verkehr/Kleine Anfrage - 07.02.2022 (hib 44/2022)

Berlin: (hib/HAU) Ob der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), an dem Konzept seines Vorgängers Andreas Scheuer (CSU) zur Gründung eines Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft (DZM) festhält, möchte die AfD-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (20/589) erkundigen sich die Abgeordneten, ob der Hauptsitz in München verbleiben soll. Gefragt wird auch, wann der Gründungsprozess des DZM abgeschlossen sein wird.