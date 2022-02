Bundesmittel für politische Stiftungen in Thüringen

Inneres und Heimat/Antwort - 07.02.2022 (hib 45/2022)

Berlin: (hib/STO) An politische Stiftungen in Thüringen geflossene Bundesmittel sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/604) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/450). Danach erhielt die Friedrich-Ebert-Stiftung im vergangenen Jahr Bundesmittel in Höhe von 468.767,01 Euro und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 201.953,26 Euro. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bekam 2021 den Angaben zufolge 196.086,00 Euro an Bundesmitteln, die Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen 195.000,00 Euro und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen 21.332,03 Euro.