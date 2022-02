Anhörung zum „Strategischen Kompass“ der EU

Auswärtiges/Anhörung - 08.02.2022 (hib 46/2022)

Berlin: (hib/AHE) Mit dem „Strategischen Kompass“ der Europäischen Union beschäftigt sich der Auswärtige Ausschuss am Montag, 14. Februar ab 15 Uhr in einer öffentlichen Anhörung. Als Sachverständige sind geladen: Stefanie Babst (Brooch Associates, London), Nicole Koenig (Jacques Delors Centre, Hertie-School), Joachim Kuhs (MdEP), David McAllister (MdEP, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments), Daniela Schwarzer (Europe and Eurasia bei der Open Society) und Jürgen Wagner (Informationsstelle Militarisierung, IMI e. V.).

Aufgrund der allgemeinen Beschränkungen durch Covid 19 und des Abstandsgebots können keine externen Gäste die Veranstaltung besuchen. Die Anhörung wird allerdings von 15 Uhr bis 18 Uhr live im Parlamentsfernsehen (abrufbar auf der Website des Deutschen Bundestages) übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.