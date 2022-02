AfD erkundigt sich nach Strategie zu Tierversuchen

Berlin: (hib/NKI) Die Fraktion der AfD will von der Bundesregierung wissen, welche Maßnahmen im Bereich der Tierversuche geplant sind. Ebenfalls erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/572) unter anderem danach, wie viele Tiere in den Jahren 2015 bis 2020 bei Tierversuchen zum Einsatz kamen und wie der Zeitplan zur Reduzierung von Tierversuchen aussieht.