Treuhänder bei Versicherungen

Finanzen/Kleine Anfrage - 09.02.2022 (hib 49/2022)

Berlin: (hib/HLE) Ob es genügend Treuhänder gibt, die bei Versicherungen die Prämien und Altersrückstellungsberechnungen prüfen, will die Fraktion Die Linke mit einer Kleinen Anfrage (20/600) in Erfahrung bringen. Die Bundesregierung soll angeben, wie viele aktive Treuhänder es derzeit gibt und wie viele Versicherungsgesellschaften jeder Treuhänder zu betreuen hat. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage berichtet die Fraktion unter Berufung auf frühere Antworten der Bundesregierung, dass das gesetzlich geforderte Prüfvolumen angesichts der zu geringen Zahl von Treuhändern nicht leistbar erscheine. Daher werden weitere Fragen nach der Arbeit der Treuhänder gestellt.