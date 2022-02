Treuhänder in der Privaten Krankenversicherung

Gesundheit/Kleine Anfrage - 09.02.2022 (hib 49/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit Treuhändern in der Privaten Krankenversicherung (PKV) und deren Unabhängigkeit befasst sich die Linksfraktion in einer kleinen Anfrage (20/600). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Treuhänder die Bundesagentur für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr geprüft hat und wie viele Treuhänder es in dem Sektor gibt.