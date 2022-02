Gutachtenvergabe durch die Bundesregierung

Haushalt/Antwort - 14.02.2022 (hib 52/2022)

Berlin: (hib/HLE) Bundesregierung und nachgeordnete Behörden haben zwischen dem 1. Juli 2020 bis zum September 2021 zahlreiche Gutachten in Auftrag gegeben und entgegengenommen. Eine Aufstellung ist in der Antwort der Bundesregierung (20/531) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/314) enthalten. Dabei kann ein Teil der Antworten, die den Bundesnachrichtendienst und das Auswärtige Amt betreffen, nicht in offener Form erfolgen, sondern wurde als Verschlusssache eingestuft. Die Antworten wurden in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt.