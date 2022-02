Deutsche Burschenschaft und Vernetzung der „Neuen Rechten“

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 17.02.2022 (hib 70/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis die Bundesregierung eine Bewertung der „Rolle der Deutschen Burschenschaft (DB) und deren Mitgliedsorganisationen bei der Organisation und Vernetzung der ,Neuen Rechten' in Deutschland“ vorgenommen hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/666) unter anderem danach, ob die Bundesregierung von Beschäftigten oder Bewerbern der Bundesministerien und nachgeordneten Behörden Informationen darüber erhebt, ob diese ehemalige oder aktive Mitglieder der DB oder deren Mitgliederorganisationen waren oder sind.