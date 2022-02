Aktuelle Ausgabe von „Das Parlament“ erschienen

Bundestagsnachrichten/Bericht - 21.02.2022 (hib 72/2022)

Berlin: (hib/SCR) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wirbt in der Diskussion über die Bewältigung der Pandemie in Deutschland für eine bessere politische Fehlerkultur im Lande. Die Pandemie sei eine Bewährungsprobe, „und ich denke, bisher haben wir sie bestanden“, sagte der jüngst wiedergewählte Bundespräsident in einem Interview in der heute erschienen Ausgabe der Wochenzeitung „Das Parlament“.

Im Schwerpunkt der Woche befasst sich die Redaktion mit dem andauernden Ukraine-Konflikt. Im Interview sieht der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter die Kriegsgefahr in der Ukraine nicht gebannt „Putin stellt die öffentlichen Signale auf Entspannung, rüstet aber in Wirklichkeit weiter auf“, sagte der Bundestagsabgeordnete. Im Hintergrund beleuchtet die Redaktion die Situation und Erwartungen der osteuropäischen Länder angesichts des Konflikts.

Weitere Themen sind ein Gespräch mit dem Arzt, Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen über den „Club of Rome“ und dessen nunmehr 50 Jahre altes Werk „Grenzen des Wachstums“, die vom Bundestag vergangene Woche verabschiedete Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sowie eine Vor-Ort-Reportage über die Situation ehemaliger Ortskräfte in Afghanistan.

Das kostenfreie E-Paper der Ausgabe (PDF) ist hier zu finden: https://epaper.das-parlament.de/2022/8-9/index.html

Die HTML-Version ist hier zu finden: https://www.das-parlament.de/2022/8_9

Die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ befasst sich in dieser Woche mit dem Thema „Die Bahn“. Das kostenfreie PDF ist hier verfügbar: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/die-bahn-2022/