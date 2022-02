AfD-Fraktion fragt nach Beitragsrückständen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 21.02.2022 (hib 72/2022)

Berlin: (hib/PK) Beitragsrückstände in der Sozialversicherung sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/754) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie sich die Beitragsrückstände in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in den Jahren 2014 bis 2021 entwickelt haben.