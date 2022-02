Lage der Erntehelfer in der Landwirtschaft

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 22.02.2022 (hib 75/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach Anzahl, Herkunft und Bedeutung von Erntehelfern und Saisonarbeitskräften für die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/767). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie sich die Anzahl der Beschäftigten seit 2011 verändert hat, wie groß der Anteil der Erntehelfer ist, die aus EU-Ländern stammen, und wie der Umgang der Betriebe mit diesem Personal in Zeiten der Corona-Pandemie war, vor allem im Zusammenhang mit den dadurch entstandenen Mehrbelastungen der Arbeitskräfte und der Betriebe.