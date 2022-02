AfD fragt nach Erweiterung des Kanzleramts

Haushalt/Kleine Anfrage - 22.02.2022 (hib 75/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/665) die „aktuelle Planung hinsichtlich der Erweiterung des Bundeskanzleramts“ in Berlin. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, wie sie sich hinsichtlich der Notwendigkeit der Erweiterung positioniert.