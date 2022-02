Linke fragt nach Mindestlohnkontrollen in den Ländern

Finanzen/Kleine Anfrage - 22.02.2022 (hib 76/2022)

Berlin: (hib/HLE) Um die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in den einzelnen Bundesländern geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/779). Die Bundesregierung soll angeben, in wie vielen Betrieben in den verschiedenen Bundesländern die Finanzkontrolle Schwarzarbeit im vergangenen Jahr Mindestlohnkontrollen durchgeführt hat und wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns eingeleitet wurden. Außerdem wird gefragt, in welchen Branchen die meisten Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt wurden.