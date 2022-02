Illegal nach Deutschland eingereiste Menschen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.02.2022

Berlin: (hib/STO) Die Zahl von der Bundespolizei in Deutschland seit Anfang 2015 monatlich aufgegriffenen illegal eingereisten Menschen möchte die AfD-Fraktion von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/759) unter anderem danach, wie viele davon jeweils in Thüringen aufgegriffen wurden.