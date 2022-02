Eingleisiger Abschnitt auf der Strecke Leipzig-Chemnitz

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) sprechen topografische Engstellen sowie ein Eingriff in die städtische Bebauung in Burgstädt und Chemnitz in Verbindung mit einer deutlich längeren Umsetzungsdauer in den Bereichen Burgstädter Viadukt und Chemnitz-Küchwald gegen einen zweigleisigen Ausbau des zur Bahnverbindung Leipzig-Chemnitz gehörenden Streckenabschnitts Geithain-Chemnitz. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/778) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/555) hervor.