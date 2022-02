Thüringer Straßenbauprojekte im Bundesverkehrswegeplan

Verkehr/Antwort - 24.02.2022 (hib 79/2022)

Berlin: (hib/HAU) Über den Stand der Thüringer Straßenbauprojekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/770) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/579). Zwölf Projekte befinden sich den Angaben zufolge in der Entwurfsplanung, sechs Projekte im Planfeststellungsverfahren, fünf Projekte in der Vorplanung und drei Projekte im Bau. Fertiggestellt und seit 9. Juni 2020 unter Verkehr ist laut Antwort die Ortsumfahrung Tüttleben.