Äußerungen von Marine-Inspekteur zu Russland thematisiert

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 25.02.2022 (hib 80/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Teilnahme des Vizeadmirals Kay-Achim Schönbach am 21. Januar 2022 an Gesprächen am „Manohar Parikar Institute for Defence Studies and Analyses“ in Indien erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/798). Der Inspekteur der Marine der Bundeswehr war wegen dort getätigter Äußerungen zu Russland und zum Ukrainekonflikt kurz darauf von diesem Amt zurückgetreten. Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, ob für die Gespräche an dem Institut „Vertraulichkeit beispielsweise im Sinne der Chatham House Rule“ vereinbart worden war und wie ein Video mit den Äußerungen Schönbachs entstehen und den Weg in die sozialen Netzwerke finden konnte.