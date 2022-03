Verbot der Kombinationshaltung von Milchkühen

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 01.03.2022 (hib 84/2022)

Berlin: (hib/NKI) Ob Landwirte Milchkühe in sogenannter Kombinationshaltung von Milchkühen, in Anbindehaltung im Stall und mit Auslauf auf der Weide, in bestimmten Regionen weiter halten dürfen, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/827) wissen.

Laut Koalitionsvertrag plane die Bundesregierung die Anbindehaltung in spätestens zehn Jahren zu beenden. Offen bleibe, ob diese Forderung nur die ganzjährige Anbindehaltung betreffe oder ob auch die Kombinationshaltung betroffen sei.