Beziehungen zwischen der Türkei und der Ukraine

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 03.03.2022 (hib 87/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die türkisch-ukrainischen Beziehungen thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/817). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach der Zusammenarbeit beider Länder in bi- und multilateralen Formaten, nach einer türkischen Unterstützung der Krim-Tataren in- und außerhalb der Ukraine und nach Militärhilfe und Rüstungsexporten der Türkei für das Land.