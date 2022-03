Verkauf von Immobilien aus Bestand des Bundes

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Kleine Anfrage - 03.03.2022 (hib 87/2022)

Berlin: (hib/NKI) Wie viele Wohnungen aus dem Bestand des Bundes zwischen 1994 bis 2021 verkauft wurden und wer die Käufer waren, danach erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/838). Die Parlamentarier möchten unter anderem wissen, wie hoch die Verkaufspreise waren und ob die Käufer die Immobilien weiterverkauft haben.

Hintergrund seien die steigenden Mieten und die Debatte um öffentliche Wohnungsbestände. Städte würden Immobilien zurückkaufen, Länder und Kommunen gründeten neue Wohnungsbaugesellschaften, und auch die neue Bundesregierung überarbeite ihre Strategie in Bezug auf öffentliche Bestände. In der Vergangenheit seien nach Ansicht der Fragesteller jedoch „auf allen Ebenen“ Fehler gemacht worden. „Nicht nur Städte und Länder, auch der Bund privatisierte Wohnungen im großen Maßstab“, heißt es in der Anfrage.