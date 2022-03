AfD fragt nach Krediten für Hamburger Werft Pella Sietas

Finanzen/Kleine Anfrage - 04.03.2022 (hib 91/2022)

Berlin: (hib/HLE) Ob die 2021 bereits zum zweiten Mal in Insolvenz gegangene Hamburger Pella-Sietas-Werft von der Bundesregierung oder einer in ihrem Eigentum stehenden Kreditanstalt Beihilfen oder Darlehen bekommen habe, erfragt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/860). Zudem wollen die Abgeordneten wissen, ob der Eigentümer der Werft aus St. Petersburg die bei der Übernahme der Werft im Jahre 2014 zugesagten Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von rund 15 Millionen Euro auch vollständig geleistet habe. Nach Angaben der Abgeordneten in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage ist die Werft Pella Sietas Deutschlands ältestes, im Jahr 1635 gegründetes Schiffbauunternehmen.