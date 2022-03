Verleih von E-Books

Recht/Kleine Anfrage - 07.03.2022 (hib 93/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/859) den Verleih von E-Books durch Bibliotheken und die Festsetzung von Bibliothekstantiemen. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, was sie unter dem im Koalitionsvertrag genannten „fairen Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken“ versteht. Zudem interessiert die Fragesteller, ob die Bundesregierung eine Erhöhung der Bibliothekstantiemen plant oder prüft.